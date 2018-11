Tbs met voorwaarden voor agressieve Westereender

Publicatie: wo 21 november 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Westereender (22) die in 2016 en 2017 betrokken was bij drie geweldsincidenten moet zich verplicht laten behandelen. De man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden en tbs met voorwaarden, de ‘lichtere’ vorm van tbs. Op 27 september vorig jaar heeft hij vlakbij het hertenkamp aan de Miesstrjitte in zijn woonplaats tijdens een fysieke confrontatie iemand met een mes in de bovenarm gestoken. Het mes doorsneed een zenuw, het slachtoffer heeft nog altijd last van zijn arm.

Buurvrouw getrapt

De rechtbank achtte een poging tot doodslag bewezen. Op 19 augustus 2016 greep de Westereender in toen zijn vriendin ruzie kreeg met de buurvrouw. Terwijl de buurvrouw op de grond lag heeft de man haar verschillende malen getrapt. Toen de partner van de buurvrouw de verdachte weg wilde trekken, werd hij geslagen en gekrabd. Eind november van dat jaar heeft de Westereender zijn vriendin, terwijl zij een auto bestuurde, tijdens een ruzie met de vuist tegen het hoofd geslagen.

Tbs met dwangverpleging

De man is vaker veroordeeld voor geweldsdelicten. Volgens gedragsdeskundigen heeft hij grote moeite zijn agressie in goede banen te leiden. Ook kampte hij met een cannabisverslaving. Hij heeft eerder trainingen gevolgd om te leren met zijn agressie om te gaan, maar het gewenste resultaat bleef uit. Deskundigen adviseerden in eerste instantie tbs met dwangverpleging, maar opperden ook de mogelijkheid voor de lichtere vorm van tbs, mits de verdachte daarvoor gemotiveerd zou zijn.

Waslijst met voorwaarden

Na een positief advies van de reclassering besliste de rechtbank tot het opleggen van een tbs met voorwaarden. De Westereender zal naar verwachting in elk geval twee jaar lang behandeld worden in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen. Hij moet zich aan een hele waslijst met voorwaarden houden. Daaronder de gebruikelijke voorwaarden, zoals het niet opnieuw plegen van strafbare feiten en het volgen van de aanwijzingen van de reclassering.

Smartengeld

Na de behandeling moet hij meewerken aan plaatsing in een instelling voor begeleid wonen. Ook mag hij geen drank en drugs gebruiken en moet hij een door de reclassering aangewezen opleiding volgen. De man die hij heeft gestoken krijgt 3500 euro smartengeld en ruim 2800 euro voor gederfde inkomsten en andere kosten. De schadevordering van de mishandelde buurvrouw werd niet ontvankelijk verklaard, omdat de rechtbank niet bewezen achtte dat de Westereender haar tegen het hoofd heeft getrapt. Voor het trappen tegen het lichaam was wel voldoende bewijs.