Knallend het jaar uit met OkÃ©-PC

Knallend het jaar uit met Oké-PC

Publicatie: wo 21 november 2018 14.40 uur

BURGUM - Onder het motto 'Knallend het jaar uit met Oké-PC!' verloot Oké-PC op 31-12-2018 de ultieme Gaming Laptop, de Acer PREDATOR Helios 300, met een adviesprijs van € 1599.

De specificaties van deze Acer-laptop doet elke gameliefhebber watertanden: We hebben het over een machine met een Core I7-8750 processor, 16GB geheugen, 256GB SSD en een 1TB harddisk, 17,3” Full-HD beeldscherm 144Hz, en een echte NVIDIA GTX1060 GPU met 6GB. "Behalve deze gaming laptop hebben we voor nog 4 klanten een prijs weg te geven."

Overzicht te winnen prijzen:

1x Acer PREDATOR Helios 300 Gaming Laptop t.w.v. € 1599

1x Linksys WRT320X Gaming Router t.w.v. € 269

3x ESET Security beveiligingspakket t.w.v. € 59

Iedereen die iets koopt bij Oké-PC in Burgum of Dokkum doet automatisch mee.

Kans maken op één van deze mooie prijzen is dus heel simpel. Laat deze unieke kans niet aan je voorbij gaan!

Over Oké-PC Fryslân

Oké-PC Fryslân is de computerspeciaalzaak met bijna 25 jaar ervaring en winkels in Burgum en Dokkum. Oké-PC Fryslân is onderdeel van de Oké-groep, een groep bedrijven die actief zijn ICT & telecom. Oké-IT-services houdt zich bezig met zakelijke automatisering en Oké-telecom levert internetlijnen, vaste en mobiele telefonie.

Westersingel 49A

9251 HG Burgum

0511-200200

Aalsumerpoort 10

9101 JL Dokkum

0519-200200

Website: https://okepc.nl