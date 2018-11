Rechter: 'Voor zelfde geld rijdt u tegen een boom'

Publicatie: di 20 november 2018 13.15 uur

LEEUWARDEN - Met een alcoholpromillage dat net iets lager was dan 2,5 promille (1085 ug/l) was een Kollumer (59) op 26 mei in de auto gestapt. De politie kreeg een melding dat iemand niet geheel nuchter achter het stuur zat en hield de Kollumer in Westergeest tegen. De man had vaker met hetzelfde bijltje gehakt, bleek dinsdag op de zitting van politierechter Chris Beuker. De Kollumer was in 2006 veroordeeld voor rijden met drank op, een jaar later had hij zich bezondigd aan het rijden zonder een geldig rijbewijs.

Op 26 mei was hij, nadat hij had getankt en boodschappen had gedaan, op een terrasje beland. Daar had hij volgens zijn zeggen zes biertjes gehad. De avond ervoor had hij vier dubbele beerenburgjes gedronken. Gezien het extreem hoge promillage schatte de rechter in dat de man waarschijnlijk nog wel wat meer alcohol had genuttigd. In mei raakte de Kollumer zijn rijbewijs voor de tweede keer kwijt.

Voor zijn werk moet hij naar Drenthe. Omdat hij niet mag rijden, sliep hij in eerste instantie in een bestelbusje en ging hij in de weekenden naar huis. Hij heeft nu doordeweeks ‘gewoon’ onderdak bij het werk. Daar heeft zijn baas voor gezorgd. Het Openbaar Ministerie (OM) nam destijds zijn rijbewijs in voor de duur van een jaar. Daarbij kwam ook nog de maatregel van het CBR, die instantie verklaarde het rijbewijs tijdelijk ongeldig.

De Kollumer heeft met een psychiater gesproken en hij moet de - door hemzelf betaalde – alcoholcursus van het CBR volgen. Qua richtlijnen was hij het stadium van geldboetes ruimschoots gepasseerd, meldde de officier van justitie. Zij eiste een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van twaalf maanden. De rechter vonniste conform de eis. Het ging vooral om het gevaar op de weg, verduidelijkte Beuker. ‘Nu haalt de politie u van de weg. Voor hetzelfde geld rijdt u zelf van de weg, rijdt u tegen een boom of rijdt u iemand aan’. De verdachte was het er wel mee eens. ‘Ik zal mijn straf ondergaan’, zei hij gelaten.