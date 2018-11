Auto in de sloot op de Humaldawei in Ee

Publicatie: ma 19 november 2018 18.30 uur

EE - Op de Humaldawei N358 tussen Ee en Metslawier is maandagmiddag rond half vijf een auto van de weg geraakt en in de sloot terecht gekomen.

De bestuurder, een 77-jarige man uit de gemeente Dongeradeel, reed in de richting van Metslawier en kwam rechts van de weg in de berm terecht. Na een stuurcorrectie schoot de auto over de weg en belandde aan de linkerzijde in de sloot. Omstanders die achter de man reden haalden de man die niet aanspreekbaar was uit de auto. De man werd vervolgens door een omstander gereanimeerd.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast de politie kwamen twee ambuilances en het Mobiel Medisch Team ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Groningen.

Wat de oorzaak van het eenzijdige ongeval is, is niet bekend. Mogelijk is de man onwel geworden.

