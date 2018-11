WÃ¢lterswÃ¢ldster (23) zit dronken achter stuur

Wâlterswâldster (23) zit dronken achter stuur

Publicatie: ma 19 november 2018 17.52 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige automobilist uit Wâlterswâld is zondagnacht door de politie aangehouden omdat hij dronken in de auto reed. De man werd rond 2.55 uur staande gehouden op de Voorstreek in Leeuwarden.

De blaastest op het politiebureau leverde een resultaat van 800 ug/l op. Het rijbewijs werd door de politie ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.