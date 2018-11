CafÃ© Prins mag deuren weer openen

Café Prins mag deuren weer openen

Publicatie: ma 19 november 2018 14.40 uur

KOLLUMERZWAAG - Café Prins in Kollumerzwaag gaat vrijdag weer open. Het café werd eind juni van dit jaar op last van de burgemeester gesloten. Er werd volgens de gemeente alcohol verkocht aan minderjarigen en tevens werd er gehandeld in drugs.

Het café moest een halfjaar dicht. Op Facebook schrijft Prins dat zijn café na 'maandenlang verplicht bankhangen en je uit den treure vervelen' eindelijk weer open mag. Als Prins met een goed plan van aanpak kwam, mocht het café weer open van de gemeente Kollumerland.