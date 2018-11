Burgemeester sluit drugspand in Harkema

Publicatie: ma 19 november 2018 13.30 uur

HARKEMA - Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft maandag een drugspand in Harkema gesloten. Het pand wordt voor een periode van drie maanden gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De woning aan de Kammingastrjitte in Harkema is tijdelijk niet toegankelijk.

De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. Hennepkwekerijen leiden tot overlast en zijn gevaarlijk voor de omgeving. "Mei dizze sluting litte wy sjen dat drugsoerlêst yn Achtkarspelen net tolerearre wurdt", aldus burgemeester Gerbrandy.

Wegens een vermoeden van overtreding van de Opiumwet heeft de politie twee maanden eerder het pand doorzocht en een in werking zijnde hennepkwekerij en drugsgerelateerde goederen gevonden. De benodigde elektriciteit en water werden illegaal afgetapt. De hennepkwekerij is geruimd.

Drugsbeleid

De regels voor het (soft)drugsbeleid zijn onlangs aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Fryslân. Met het nieuwe beleid krijgt een burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Het gemeentelijk drugsbeleid van Achtkarspelen staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van de aangehouden inwoners, hierover neemt het Openbaar Ministerie een beslissing.