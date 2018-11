Jan Ketelaar krijgt de Gratama uitgereikt

DRACHTEN - De Drachtster kunstenaar Jan Ketelaar kreeg zondagmiddag de Gratama cultuurprijs uitgereikt. Dit gebeurde in de Lawei na de voorstelling "In de loopgraaf" met Martin Simek, die Ketelaar presenteerde.



Eén keer in de drie jaar wordt de cultuurprijs de Gratama toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel-maatschappelijk gebied in of voor Fryslân. Dit jaar ging de prijs dus naar Jan Ketelaar, een veelzijdig kunstenaar als potzenmaker, beeldhouwer, dichter en sinds kort muzikant.

Jan reageert volgens de jury met zijn beelden, installaties, potzen en poëzie op de wereld om hem heen, zodat die te verdragen is. Het werk van Jan draagt een vorm van humor mee die de toeschouwer kan ontroeren of doen glimlachen. Daarnaast is Jan in staat met staal en marmer tederheid in zijn beelden uit te drukken. De veelzijdigheid van Jan op het gebied van cultuur en zijn uitstraling, zijn voor de jury aanleiding om unaniem te besluiten de Gratama toe te kennen.

Geldbedrag en beeldje

Aan de 'Gratama' is een geldprijs verbonden van € 2.500,- en een met brons opgelast metalen sculptuur: een tarwekorrel. Dit beeldje is gemaakt door Jan Ketelaar zelf en hiermee verbeeldt hij kunst als voedsel en als zaad.

Eerdere winnaars van de Gratama

Jan Ketelaar is niet de eerste die de prijs in ontvangst heeft mogen nemen. De afgelopen jaren gingen hem al een aantal mensen voor: Rients Gratama, Jos Thie, Peter Tuinman, Jan de Haan, Rutger Hauer, Grietine Molenbuur en Klaas van der Woude.

Jury

De jury bestaat uit een vast drietal; de wethouder cultuur van Smallingerland Marjan Sijperda, de directeur van De Lawei Stef Avezaat en Carla Gratama – Van der Heijde, weduwe van Rienst Gratama, naamgever van de prijs. Rients was theaterpersoonlijkheid, schrijver, zanger en bovenal Fries.

