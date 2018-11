Verwoestende brandschade bij daglicht in Niawier

Publicatie: zo 18 november 2018 19.54 uur

NIAWIER - De grote brand heeft forse impact op de inwoners van het dorpje Niawier. In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde de loods van meubelmakerij De Scheepstimmerman in het dorp compleet uit. Rond 23:50 uur werd de eerste melding gedaan, waarna er direct snel werd opgeschaald naar het sein grote brand. Vele bluseenheden kwamen ter plaatse en probeerden overslag naar omliggende woningen te voorkomen. Dit slaagde door de snelle inzet.

Bij daglicht is de enorme schade van de verwoestende brand goed te zien. Een asbestsaneringsbedrijf is zaterdag de hele dag bezig geweest om de doorgaande weg en de stoepen weer schoon te krijgen. Rond half vijf is de Siercksmawei weer vrijgegeven voor het verkeer. De afzetting van de perkjes en tuinen blijft eerst van kracht, omdat deze ook allemaal gereinigd moeten worden.

De brandweer van Ternaard is zaterdagmiddag nog eenmaal in actie gekomen om opgelaaide brandhaarden te doven. De politie en het Team Brand Onderzoek zullen nog onderzoek gaan doen naar de toedracht van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

FOTONIEUWS