Glazen huis voor goede doel weer in Dokkum

Publicatie: zo 18 november 2018 15.19 uur

DOKKUM - Het Glazen huis voor het goede doel in Dokkum staat aanstaande zaterdag op de Zijl in Dokkum. De actie van Lionsclub Noordoost-Friesland heeft als doel om nieuwe cadeaus in te zamelen voor kinderen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbanken uit

de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. Vanaf 11.00 uur is het Glazen huis op De Zijl in Dokkum aanwezig.

Ontmoet Sinterklaas

Kinderen kunnen een Pietenparcours volgen en daarmee een Hulp-Pietendiploma behalen. Daarnaast draait het Rad van Sinterklaas met prijsjes die ter beschikking zijn gesteld door vele lokale ondernemers, zijn er suikerspinnen en poffertjes en zorgt de voor een vrolijke noot. Tijdens de actie is tussen 14.00 en 16.00 uur Sinterklaas aanwezig in het Sinterklaashuis op De Dijk voor een ontmoet en groet. Iedereen mag nieuwe cadeautjes deponeren in het Glazenhuis maar ook een bijdrage in de collectebus is welkom.

Lionsclub Noordoost Friesland

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben. Door de handen uit de mouwen te steken of de expertise van de leden in te zetten worden verschillende goede doelen geholpen. De Lionsclub

Dokkum Noordoost Friesland is een jonge en actieve club van ruim dertig leden, met verschillende achtergronden.