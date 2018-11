Man botst op boom na feestje van 'blokkeerfriezen'

Publicatie: zo 18 november 2018 10.07 uur

SUMAR - Een 23-jarige automobilist uit Twijzelerheide is zaterdagnacht tegen een boom gereden in Sumar. Het ongeval vond plaats op de Koekoekswei. De man had in de avond een feestje bezocht van de 'blokkeerfriezen' in café it Mountsje in Sumar. Een groot aantal veroordeelde deelnemers van de A7-blokkade waren hier deze avond aanwezig. Ook Jenny Douwes was aanwezig. De man uit Twijzelerheide zou zelf ook een 'blokkeerfries' zijn.

De automobilist raakte op een zeker moment de macht over het stuur kwijt en botste omstreeks rond 1.24 uur met zijn auto tegen een boom. Een getuige zag dit gebeuren en belde 112. Toen de bestuurder ontdekte dat er politie was gebeld, sloeg hij op de vlucht. Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse en troffen de 23-jarige man een paar honderd meter verder aan op de Solcamastraat.

De 23-jarige bestuurder uit Twijzelerheide werd aangehouden door de politie en is overgebracht naar het politiebureau in Burgum. Uit ademanalyse bleek dat de man te veel had gedronken. Hij heeft bij de politie (en ook deze site) aangegeven dat hij niet gereden had en ook niet wist wie wel in zijn auto had gereden.

Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig geborgen.

FOTONIEUWS