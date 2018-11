Brandweerman Remko Rekker koninklijk onderscheiden

Publicatie: za 17 november 2018 20.53 uur

KOLLUM - In het gemeentehuis van Kollum is zaterdagavond brandweerman Remco Rekker (46) uit Kollum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn 2o-jarig jubileum en zijn afscheid van Brandweer Kollum.

In verband met dit heugelijk afscheid werd Remco Rekker met zijn gezin opgehaald door zijn brandweercollega’s in de TS Kollum. Het gezamenlijke ritje ging naar het gemeentehuis, waar familie en vrienden stonden te wachten om Remco te verrassen met hun komst.

Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. heeft de Koninklijke versierselen aan de heer Rekker uitgereikt. Na het officiële gedeelte en het dankwoord van Remco was er nog een gezellig samenzijn om Remco en zijn familie te feliciteren met dit jubileum.

FOTONIEUWS