We wolle Ãºs klaai werom in Blije

We wolle ús klaai werom in Blije

Publicatie: za 17 november 2018 20.40 uur

BLIJE -

Zaterdagmiddag om 13.00 uur vertrok vanuit bezoekerscentrum Terp Hegebeintum een historische optocht met paard, wagen en klei naar de dijk. Tijdens de optocht onthulden inwoners van Hegebeintum en Blije negen landmarks. Tezamen vormen deze landmarks de ‘Route Van Historische Terp naar Terp van de Toekomst’ en vertellen het verhaal van de dorpen en hun omgeving.

Terug in Blije verwelkomde Brassband Wirdum de optocht met de Waddencompositie, een muziekstuk dat in samenwerking met Never Ending Orchestra speciaal voor Sense of Place gecomponeerd is. Na een maaltijd van waddenstamppot was het tijd om deze historische dag te vieren en konden de bezoekers feesten met zanger Joop Obama.

Het event is onderdeel van het programma ‘Leven onder aan de dijk’ dat Sense of Place samen met Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. en de inwoners van Blije organiseert.

Met het evenement ‘We wolle ús klaai werom’ vestigt het culturele landschapsproject Sense of Place, in samenwerking met de inwoners van Blije de aandacht op een vergeten geschiedenis.

Ooit stonden er duizenden terpen vol vruchtbare klaai in

Friesland. Deze werden gaandeweg afgegraven om armere gronden te verrijken. Tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk waar de klei precies gebleven is, maar dat weerhoudt de Blijers er niet van de klei werom te halen.

De Blijers willen hun klei terug om een lang gekoesterde droom waar te maken. Stukje bij beetje wordt er vormgegeven aan een buitendijkse ontmoetingsplaats: de ‘Terp fan de Takomst’. “Het is belangrijk voor ons om iedereen te laten zien en beleven hoe we als kustbewoners bezig

zijn met leven en werken in het kustlandschap, gezien vanuit onze

historie”, zegt lokale mede-initiatiefnemer Harry Feenstra over het

event.

Volgens artistiek directeur van Sense of Place, Joop Mulder, is het belangrijk om deze geschiedenis onder de aandacht te brengen. “Het is goed om stil te staan bij hoeveel grondbeweging er in Fryslân geweest is. Het heeft enorm veel energie gekost om het noorden te maken zoals het nu is. Daarbij gaat het niet alleen om de terpen, maar ook om de dijken die gebouwd zijn.”

FOTONIEUWS