Gevonden granaat afgeleverd op politiebureau

Publicatie: za 17 november 2018 19.19 uur

OENTSJERK - Een gevonden handgranaat is donderdag afgeleverd op het politiebureau in Leeuwarden. De handgranaat werd gevonden door mensen die met een metaaldetector aan het zoeken waren in een weiland aan de Sanjesreed in Oentsjerk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog.

De politie laat weten dat het handiger was geweest dat de vinders ter plaatse de politie hadden gebeld in plaats van de granaat langs te brengen op het bureau. De Explosieven Opruimingsdienst is gebeld om de granaat op te halen.