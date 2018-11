Sinterklaas aangekomen in Drachten

Publicatie: za 17 november 2018 18.31 uur

DRACHTEN - Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas, in gezelschap van zijn Pieten, weer aan in Drachten. De pakjesboot kwam via de Drachtstervaart en meerde aan op de kop van het Moleneind/Dam, waar Sinterklaas en zijn Pieten werden ontvangen.

Nadat de Sint werd toegezongen, maakte de Sint een toer door het centrum van Drachten. Onderweg werd geregeld de tijd genomen om handen te schudden en foto's te maken, vergezeld door zijn Pieten die pepernoten uitdeelden.

FOTONIEUWS