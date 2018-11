Collectanten Brandwondenstichting in zonnetje geze

Publicatie: za 17 november 2018 16.12 uur

DROGEHAM - Al meer dan 30 jaar gaan in Drogeham vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Brandwondenstichting. De organisator mag al jaren rekenen op een vaste groep van collectanten, waaronder de leden van blusgroep Drogeham. De waardering hiervoor is groot.

In de brandweerkazerne in Drogeham werden de collectanten die zich al meer dan 10,15, 20, 25 of zelfs 30 jaar inzetten daarom in het zonnetje gezet.

Namens de Nederlandse Brandwondenstichting was Feikje Veen aanwezig. Zij hield een interessant verhaal over hoe te handelen bij brandwonden, wat voor impact ze kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen en wat de Brandwondenstichting hierin kan betekenen. Ook kregen we d.m.v. een filmpje een inkijkje in Brandwondencentrum Groningen.

Jaarlijks is er veel geld nodig voor begeleiding en nazorg van slachtoffers met brandwonden. De Stichting wordt niet gesubsidieerd en is geheel afhankelijk van giften. Feikje Veen gaf aan veel waardering te hebben en blij te zijn met de grote groep enthousiaste vrijwilligers van Drogeham die al jaren collecteren.

Op de foto de jubilarissen met de blusgroep van Drogeham.

30 jaar of meer gecollecteerd hebben: Albert de Vries, Cor Annema, Grietje van der Wiel en Pietje de Jong | 25 jaar of meer: Appie Alma, Hilda de Vries en Tjitske Huisma | 20 jaar of meer: Halbe & Dineke van der Weij, Steffelien Hamstra en Ulbe Dijkstra | Meer dan 15 jaar: Allard van der Wal, Anita Tabak, Cor Hamstra en Gepke Donker | 10 jaar en meer: Jappie Hoogsteen, Jellie Tabak en Lonneke Reitsma

