KOZP komt niet opdagen in Dokkum

Publicatie: za 17 november 2018 14.58 uur

DOKKUM - De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is zaterdag niet komen opdagen in Dokkum. KOZP maakte donderdag bekend bij de gemeente Dongeradeel dat ze langskwamen om te demonstreren maar de demonstratie vond niet plaats. Vanwege de aankondiging waren er tientallen politieagenten op de been.

De gemeente had de camperplaats langs de Dokkumer Ee aangewezen als plek. De plek langs het water werd alleen bezocht door voornamelijk groepen mannen die geïnteresseerd waren. De politie controleerde een aantal van hen op identiteit. Uiteindelijk bleef de plek leeg op het moment dat de boot van Sinterklaas langsvoer.