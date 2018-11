Minister Slob bezoekt Raderwerk Kollum

Publicatie: za 17 november 2018 12.41 uur

KOLLUM - Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media bracht zaterdagmorgen een bezoek aan Raderwerk op de vestiging van het kringloopbedrijf aan de Voorstraat in Kollum. Dit bezoek werd georganiseerd door de lokale ChristenUnie in Noardeast-Fryslân.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de lijsttrekker Klaas de Jager van de ChristenUnie in Noardeast-Fryslân kregen informatie over de werkzaamheden van Raderwerk. De missie van Raderwerk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te geven op een toekomst met werk, door activiteiten aan te bieden die passen bij zijn/haar mogelijkheden.

Klaas de Jager hecht er aan aandacht te geven aan Raderwerk vanwege de sociale en duurzame aspecten. Dit past naadloos binnen de ambities van de ChristenUnie voor Noardeast-Fryslân. Dat dit ook door de landelijke ChristenUnie als waardevol wordt gezien blijkt uit het bezoek van de minister.

