Asbest vrijgekomen bij grote brand in Niawier

Publicatie: za 17 november 2018 10.35 uur

NIAWIER - Bij de brand van vrijdag op zaterdag in een meubelmakerij aan de Siercksmamei in Niawier is asbest vrijgekomen.

Vanmorgen is door een gespecialiseerd bedrijf een schouw gedaan hoe groot het gebied is waar asbestdeeltjes liggen. Vandaag wordt begonnen met het schoonmaken van de openbare weg en de toegang tot de woningen van de bewoners, zodat deze veilig de woning kunnen bereiken.

Daarna zal de rest van de asbestdeeltjes worden opgeruimd.

