Vrouw remt op gladde weg, auto in de sloot

Publicatie: za 17 november 2018 09.50 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Met een temperatuur rond het vriespunt kon het zaterdagochtend glad zijn op de Friese wegen. Op de Alde Laweiswyk in Drachtstercompagnie ging het rond 8.30 uur mis. Een automobiliste belandde met haar auto in de sloot. De bestuurster trapte het rempedaal in nadat ze merkte dat de weg glad was. De auto schoof vervolgens de sloot in.

De bestuurster wist zelf haar voertuig te verlaten. Ze raakte niet gewond. Een berger heeft de auto geborgen. Vrijdagnacht was de eerste nacht van dit winterseizoen dat er gestrooid werd door een aantal gemeenten.

