Man uit DamwÃ¢ld vlucht voor politie

Man uit Damwâld vlucht voor politie

Publicatie: za 17 november 2018 00.15 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige man uit Damwâld is vrijdagmiddag in Leeuwarden op de vlucht geslagen voor de politie. De man reed 100km/u op de Anne Vondelingweg, waar 70 km/u is toegestaan. De politie zag de man rijden en gaf hem hem een stopteken. Hierop ging hij ervandoor.

Op een rotonde op de Archipelweg kwam de bestuurder tot stilstand en kon hij uiteindelijk worden aangehouden. Hij kreeg een procesverbaal voor het te snel rijden, negeren van een stopteken, geen verlenen van voorrang en het rijden tijdens een rijontzegging. En daarnaast werd ook zijn auto in beslag genomen.