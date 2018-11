Ternaard neemt afscheid van Us Spiker

Publicatie: vr 16 november 2018 18.20 uur

TERNAARD - Vrijdagmiddag hebben tientallen mensen afscheid genomen van verzorgingshuis Spiker in Ternaard.

Na 53 jaar sluit verzorgingshuis Spiker eind 2018 haar deuren. Vrjdagmiddag konden inwoners van Ternaard, vrijwilligers en andere belangstellenden nog eenmaal door het gebouw lopen om afscheid te nemen. Na een rondgang in het gebouw was er in de ontmoetingsruimte koffie met cake om nog even bij te praten en herinneringen op te doen.

Voor het personeel wat in Spiker werkt en gewerkt heeft, wordt er zaterdag een reunie gehouden.

