KOZP krijgt plekje op camperplaats in Dokkum

Publicatie: vr 16 november 2018 16.32 uur

DOKKUM - Bij de gemeente Dongeradeel zijn twee meldingen binnengekomen om te demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum op zaterdag a.s. Er is een aanvraag ingediend door KOZP. Aan hen is een locatie toegewezen waar zij mogen demonstreren. Dit betreft deze keer geen plek midden in het centrum maar op de zogenaamde Camperplaats, tegenover van Kleffensstraat 8, 9101 CM in Dokkum (ook bekend als: Area Camping Car Dokkum).

Daarnaast is een melding ontvangen voor een kleine ludieke actie van één voorstander van zwarte piet: Sandra Visser uit Dokkum. Visser zegt dat haar demonstratie een ludieke actie is: "Ik wil graag een tegengeluid laten horen. Ik wil terug naar het spel van Sinterklaas en de zwarte Zwarte Piet. Het spel van cadeautjes verstoppen en het feest." Sympathisanten kunnen zich niet bij haar voegen. Ze heeft toestemming van de gemeente gekregen voor twee personen. Voor haarzelf en haar pop. Deze actie zal buiten de bolwerken plaatsvinden. De exacte locatie is nog niet bekend.

De demonstranten moeten zich houden aan de voorwaarden die hen van te voren zijn gesteld. De politie ziet hier op toe.

“Demonstreren is een grondrecht dat de gemeente moet respecteren. Tegelijkertijd hecht ik er aan dat de inkomst van Sinterklaas een feest is en moet blijven. Ik roep iedereen dan ook op om er een feestelijke intocht van te maken”, aldus waarnemend burgemeester Magda Berndsen.