Vrouw gewond bij botsing op EastwÃ¢ld

Vrouw gewond bij botsing op Eastwâld

Publicatie: vr 16 november 2018 15.31 uur

DRIEZUM - Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op het Eastwâld in Driezum. De vrouw reed rond 14.55 uur met haar auto over het Eastwâld en kwam op een zeker moment in botsing met een bestelbusje. Deze bestuurder wilde vanaf een oprit de weg op rijden.

Zowel de politie, een ambulance als de brandweer van Kollum zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De brandweer heeft de vrouw uit haar benarde positie bevrijd. Ze is vervolgens behandeld door het ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

