Auto in de sloot in Ureterp

Publicatie: vr 16 november 2018 12.38 uur

URETERP - Een automobilist is vrijdag rond 11.25 uur in de sloot gereden op Butewei/Telle in Ureterp. Door nog een onbekende oorzaak raakt de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belandde met zijn voertuig in de greppel.

De bestuurder en de passagier zijn gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Zij kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. Een berger heeft het voertuig weggesleept.

