Architect gekozen voor nieuwe sporthal in Burgum

Publicatie: do 15 november 2018 22.28 uur

BURGUM - Alynia Architecten uit Harlingen heeft de opdracht gekregen een ontwerp te maken van de nieuwe sporthal in Burgum. Het bureau laat in hun plan van aanpak zien dat ze rekening houden met alle betrokken partijen. De partijen stellen samen een plan op waarin wensen en eisen van gebruikers worden meegenomen.

Het project wordt uitgevoerd door een bouwteam die bestaat uit de gemeente als opdrachtgever, de architect en uitvoerende partijen zoals een aannemer en installateur. De selectie voor een aannemer en installateur is inmiddels gestart via een aanbestedingsprocedure. De gemeente verwacht hen in januari te kunnen contracteren. Begin volgend jaar zijn de voorlopige ontwerpen en financiële onderbouwingen klaar en neemt de gemeenteraad hierover een besluit. In de zomer van 2019 wordt gestart met de bouw van de nieuwe sporthal. De verwachting is dat in de zomer van 2020 de sporthal in gebruik zal worden genomen.

Brand

Ruim een jaar geleden werd sporthal De Westermar door brand verwoest. De hal was op dat moment toe aan groot onderhoud. Bij dit proces was al een groep inwoners betrokken. Na de brand heeft dezelfde groep aangegeven te willen samenwerken met de gemeente om een plan te maken voor een nieuwe sporthal.