Verdachte: 'Verhaal politie klopt voor geen meter'

Publicatie: do 15 november 2018 17.20 uur

LEEUWARDEN - Omdat hij zich heeft verzet tegen de politie, is een inwoner van Drachtstercompagnie (23) donderdag door politierechter Christine Koelman veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 350 euro. De Kompenijster had aanvankelijk een onvoorwaardelijke boete van 350 euro gekregen, maar daar was hij het niet mee eens. Volgens hem was hij om niks aangehouden, zonder ook maar enige vorm van waarschuwing van de kant van de politie.

10 tot 15 biertjes

De man was op 5 juni vorig jaar met vrienden naar de Skoattermerke in de Oudeschoot gegaan. Hij had al aardig wat biertjes genuttigd -10 tot 15 schatte hij zelf – toen hij en zijn vrienden besloten in het centrum van Heerenveen iets te gaan eten. Bij de wc’s ging het mis. De maat van de verdachte moest plassen, toen dat te lang duurde sloeg de Kompenijster volgens eigen zeggen een paar keer op het plastic scherm dat om de wc’s heen stond.

Schouder gebroken

Vervolgens was hij op de grond gaan zitten. Zijn lezing was dat hij zonder ook maar iets in de gaten te hebben min of meer werd besprongen door een agent. Die zou hem ruw hebben vastgepakt, waardoor hij zijn schouder op drie plekken had gebroken. De agent kreeg hulp van collega’s en de verdachte werd afgevoerd. De politie had een totaal andere kijk op de gebeurtenissen: volgens de agenten was er pas ingegrepen nadat de verdachte een paar keer met een soort van karatetrap tegen het wc-scherm had geschopt.

Verhaal klopt voor geen meter

De Kompenijster werd vastgepakt. Een tweede agent schoot te hulp omdat de verdachte geprobeerd zou hebben de andere politieman te slaan. ‘Een zeer bijzonder verhaal, maar het klopt voor geen meter’, zei de Kompenijster. Hij had het idee dat de politie een aanleiding zocht om in te grijpen. ‘De politie moet wat meer zijn verstand gebruiken voor ze wat doen’, zei de man. Wat de Kompenijster nu precies had gedaan, deed er niet zoveel toe.

‘U was dronken’

De Kompenijster zat bij de rechter omdat hij zich had verzet tegen zijn aanhouding. Officier van justitie Martijn Kappeyne van Coppello betwijfelde of de man nog wel goed wist wat er was gebeurd. ‘U was dronken’. De rechter ging er vanuit dat de agent in elk geval op het moment dat er tijdens de aanhouding een worsteling ontstond, tegen de Kompenijster was gezegd dat hij was aangehouden. Dat had ‘Dan moet u meewerken’, zei Koelman. De gang naar de rechter bracht toch nog iets op voor de verdachte: Koelman legde de 350 euro voorwaardelijk op. De man hoeft dus niks te betalen als hij zich de komende twee jaar – gedurende de proeftijd – koest houdt.