Antwoord op cater-vraag FNP: bakkerij was dicht

Publicatie: do 15 november 2018 15.53 uur

TWIJZEL - De FNP was vorige week verbaasd over een kwestie in Twijzelerheide. Tijdens een officieel moment in het dorp werd een cateraar uit een buurdorp ingeschakeld voor het leveren van 20 kopjes koffie en oranjekoek. De FNP wilde weten waren er geen cateraar uit het eigen dorp was gevraagd.

Het college van B&W laat weten dat de lokale bakkerij Schotanus op de bewuste woensdag gesloten was. De catering werd geregeld door de aannemer en er is volgens het college vooraf wel overleg geweest met de gemeente. Bakkerij Schotanus zou erbij betrokken worden. Nadat de aannemer er achter kwam dat de bakkerij op woensdags gesloten was, besloot hij een andere cateraar te bellen. Bij deze laatste actie is geen overleg meer geweest met de gemeente, zo laat het college van B&W weten.

Het college van B&W betreurt de zaak: "Pleatselik Belang Twizelerheide hat op 23 septimber al oanjûn it spitich te finen der in oare cateraar frege wie. Bakker Schotanus hie by har ek oanjûn it tige spitich te finen. De gong fan saken is har útlein en der is ek oanjûn dat by de oplevering fan it wurk wer in 'feestlik momint' is. Bakker Schotanus sil dan frege wurde om foar wat lekkers te soargjen."