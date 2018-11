Alde Dyk krijgt 'knip': doorgaande route op slot

Publicatie: do 15 november 2018 15.45 uur

BUITENPOST - Er komt een fysieke 'knip' in de Alde Dyk tussen Kootstertille en Buitenpost. Dat heeft het college van B&W van Achtkarspelen besloten. Dit betekent dat de doorgaande routes Buitenpost-Kootstertille en Twijzel-Rohel worden opgeheven voor auto's en vrachtverkeer. De verbindingen Buitenpost-Rohel en Twijzel-Kootstertille blijven wel mogelijk. Ook voor fiets- en landbouwverkeer blijven alle routes mogelijk.

Het college had in maart 2018 dit besluit ook al genomen. Diverse omwonenden hadden daarop vervolgens per brief gereageerd en in juni 2018 is de zaak besproken tijdens een informatiecarrousel. Er werd destijds een petitie, namens circa 45 adressen, tegen de knip aangeboden aan de wethouder. Er werden argumenten aangedragen voor en tegen de knip. Het college heeft in juni toegezegd aanvullend onderzoek te laten doen en dat is nu gedaan. Op basis van het

onderzoek heeft het college besloten om alsnog een knip in te stellen

ter hoogte van de kruising Nonnepaed/Miedwei/Oude Dijk.

Het instellen van de knip moet vooral de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rondom de weg verbeteren.