Demonstratie KOZP bij intocht in Dokkum gaat door

Publicatie: do 15 november 2018 11.30 uur

DOKKUM - Er zal een demonstratie plaatsvinden tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De gemeente Dongeradeel ontving donderdagochtend een kennisgeving van KOZP. Dat was op het laatste moment omdat een aanvraag 48 uur vooraf aan een demonstratie gedaan moet worden. Ook de gemeente Leeuwarden ontving een kennisgeving voor een demonstratie bij de intocht in de hoofdstad.

Of de demonstraties ook 100% doorgaan, is nog niet helemaal duidelijk omdat de groep KOZP op 18 plaatsen tegelijk wil demonstreren 'tegen zwarte piet'.