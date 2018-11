Bootkaartje wordt duurder door invoering btw

Publicatie: do 15 november 2018 10.30 uur

HOLWERD - De bootkaartjes van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) worden vanaf 2019 duurder. Er geldt vanaf 2019 het lage BTW-tarief van 9% waardoor WPD genoodzaakt is de bootreizigers naar Ameland en Schiermonnikoog meer te laten betalen. Om de reizigers tegemoet te komen, gaat WPD de verhoging deels compenseren met een eenmalige korting van 4% op het tarief van personenvervoer.

In 2019 betaalt de reiziger uiteindelijk 6,9% meer voor een bootkaartje dan in 2018. Zonder korting van WPD zou de prijsstijging 10,9% zijn geweest. In 2019 is het basistarief voor een retourticket naar Ameland €13,60 en naar Schiermonnikoog €13,85 inclusief toeristenbelasting.

"WPD streeft naar betaalbare tarieven voor al haar gebruikers. Prijsstijgingen zijn nooit leuk. Wij willen niet verdienen aan de BTW en geven daarom de BTW, die wij nu zelf kunnen terugvorderen van de Belastingdienst, retour aan de reiziger", zegt directeur Ger van Langen over de korting. Volgens Van Langen is de consument anders wel heel erg de dupe van een wijziging in de BTW-regelgeving.

Reserveren in 2018 voor volgend jaar zonder BTW

Reizigers doen er goed aan om in 2018 alvast hun reservering voor 2019 te maken en te betalen. Aangezien de BTW-heffing nog niet van toepassing is, zal men in sommige situaties zelfs goedkoper uit zijn dan in 2018. WPD adviseert reizigers en eilanders om ook tegoeden en abonnementen nog dit jaar aan te schaffen of op te waarderen.