VoliÃ¨revereniging de Woudzangers bestaan 60 jaar

Volièrevereniging de Woudzangers bestaan 60 jaar

Publicatie: wo 14 november 2018 22.25 uur

HARKEMA - Volièrevereniging de Woudzangers houdt deze week weer haar 59e vogeltentoonstelling, in hun 60 jarig bestaan.

Het werd weer een groot succes met 529 wedstrijd vogels die gekeurd werden door 8 keurmeesters van de NBvV. Die hadden een hele klus om de kampioenen er uit te halen, want de kwaliteit was van een zeer hoog niveau. Maar door de kennis is het hun gelukt, om deze klus te klaren en de kampioenen aan te wijzen en de verdere prijs winnaars.

De tentoonstelling is voor het publiek open, op donderdag 15 en vrijdag 16 november van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag 17 november van 10.00 tot 12.00 uur.



Kampioenen volièrevereniging "De Woudzangers" 2018



Kooinr Kampioen Inzender Soort PNT BM



398 Tentoonstelling J van Hijum Valkparkiet wildkleur 94 BM



90 Bondskruis WK vd Veen Raza Espanol 93 BK

29 Kleurkanaries ek W Weening wit 93 BM

65 Kleurkanaries ek C Wiersma geel 92

75 Kleurkanaries ek K de Meer rood 91

009-010 Kanaries stel W Weening wit 189

001-004 Kanaries stam W Weening wit 376

90 Vorm-postuur ek WK vd Veen Raza Espanol 93

120 Zebravinken ek Y ter Veld Grijs 92 BM

181 Gouldamadines ek G Gjaltema Zwartkop blauw 92 BM

206 Tropen ek M Oppedijk Dornastrilde 93 BM

171 Tropen ok J Merkus Gould roodkop groen 92

192-193 Tropen stel R vd Veen Roodsnavel spitsstaartam. 185

233 Eur. Cultuur ek J Elzinga Kleine barmsijs 91

253 Eur. Cultuur ok W Alma Groenling 91

240-241 Eur. Cultuur stel C Wiersma Kleine barmsijs 181

221-224 Eur. Cultuur stam C Wiersma Kleine barmsijs 362

267 Kleur Grasparkiet ek H de Haan Fallow turquoise violet 91

287 Standaard grasp ek J van Hijum Cinnamon hemelsblauw 93

310 Groep 21 ek S de Boer Persnatus groen 93 BM

345 Groep 22 ek K de Boer Catharinaparkiet groen 93 BM

386 Groep 23 ek K Bosma Turquoisine groen 93 BM

387 Groep 21-22-23 ok BE van den Akker Turquoisine groen 92

398 Groep 24 ek J van Hijum Valkparkiet wildkleur 94

453 Groep 25-ek AT Vissia Roodstuitparkiet 93 BM

440 Groep 25-26 ek S vd Velde Veelkeurenparkiet 90

483 Groep 24-25-26 ok AT Vissia Pennant rosella wildkleur 93

518 Groep 27 t/m 32 ek M Ophuis Lorie van de blauwe bergen 93 BM

493 Groep 27 t/m 32 ok AT Vissia Barraband wildkleur 94

510-511 Parkieten Stel H Pel Goudvoorhoofdparkiet 187

442-445 Parkieten Stam AT Vissia Roodstuitparkiet wildkleur 370

521 Groep 34 ek J Andringa Diamantduif wildkleur 92 BM

421 Jeugd ek D Hoeksma Valkparkiet wildkleur 91

406 Jeugd ok D Hoeksma Valkparkiet wildkleur 92

310 Derby S de Boer Personatus groen 93

5 Beste vogels W Weening Avicultura beker 465

