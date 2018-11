'Gevoel van intimidatie' sloop Geelgorsstraat

Publicatie: wo 14 november 2018 20.00 uur

DRACHTEN - De bewoners van de huurwoningen aan de Geelgorsstraat in Drachten ervaren een 'intimiderende druk' van woningcorporatie Accolade om mee te werken aan de sloop van de huizen. Er wordt aan het jasje getrokken van de gemeente, die op dit moment bezig is met een onderzoek om de voormalige arbeidershuizen te behouden als 'cultureel erfgoed’'

Accolade is echter niet verplicht om het mogelijke traject voor een 'beschermde status' af te wachten, stelt wethouder Eric ter Keurs. Hij is bekend met de brieven, maar stelt dat beleving en werkelijkheid wel een kans verschillen. "Accolade heeft aangegeven zich er niet in te herkennen. Het beeld ontstaat nu dat het een boevenbende is en dat is absoluut niet het geval. Wel zie je dat door spanning in zo'n dossier een bepaalde toon anders wordt beleefd."

PvdA'er Henk Hofstra stelde naar aanleiding van de geluiden vragen aan de wethouder. "Bewoners wordt verteld dat al besloten is om twee woningen te behouden en de rest te slopen. Als ze wel kiezen voor behoud dat Accolade totaal geen onderhoud meer pleegt." Hij riep op om met Accolade in gesprek te gaan. Daartoe is Ter Keurs wel bereid, ook om te benadrukken dat een bepaalde handelswijze anders kan worden beleefd.

De woningcorporatie heeft volgens de wethouder de afgelopen week met vijf bewoners gesproken. Twee zijn voor sloop, drie niet. "Zelf heb ik ook met bewoners gesproken en algemeen wordt gesteld dat zij graag ons onderzoek afwachten."