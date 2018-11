Dokkumer zet gestolen boormachines op Marktplaats

Publicatie: wo 14 november 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (32) zag zijn kans schoon, toen hij op 9 december vorig jaar een koffer met twee accuboormachines onbeheerd zag staan. De man nam de koffer mee en zette hem op Marktplaats. De eigenaar van de koffer had zelf al de gaten waar hij het moest zoeken: de man had ‘s ochtends al op Marktplaats gekeken. Toen stonden zijn spullen er nog niet op, maar ‘s middags was het raak. Hij maakte een afspraak met degene die de advertentie had geplaatst en hij lichtte de politie in.

Stemmen in het hoofd

De eigenaar ‘kocht’ de koffer met inhoud voor 50 euro. Meteen nadat de koop was gesloten, vatte de politie de Dokkumer in de kraag. De man zei woensdag tegen rechter Marijke Jansen dat ‘stemmen’ in zijn hoofd hadden gezegd dat hij de koffer mee moest nemen. Hij had de initialen van de eigenaar die op de gestolen spullen stonden, overgeverfd. De man staat onder begeleiding, hij woont in een beschermde woonvorm.

Niet volledig ontoerekeningsvatbaar

Vanwege zijn gesteldheid, hij heeft psychische en fysieke problemen, adviseerde de reclassering om een voorwaardelijke straf op te leggen, of de Dokkumer schuldig te verklaren maar een straf achterwege te laten. De rechter volgde dat advies deels op. Omdat de man het besef had om de initialen van de eigenaar van de boormachines over te verven, concludeerde de rechter dat hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar was. ‘Dat geeft toch wel aan dat u wist waar u mee bezig was’, zei Jansen.

Eén dag cel is afdoende

De Dokkumer had zelf gezegd dat de stemmen hem de opdracht hadden gegeven om de initialen over te verven. Hij heeft indertijd één dag vastgezeten. Die straf was afdoende, oordeelde de rechter. Van een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken verlengde zij de proeftijd met een jaar.