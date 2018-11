Garyp: auto in de sloot blijkt rioolbuis te zijn

Publicatie: wo 14 november 2018 16.52 uur

GARYP - De hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) rukten woensdag om 15.56 uur uit voor een melding van een voertuig te water langs de Wâldwei (N31) bij Garyp. Een automobilist had met de avondzon in de rug een autodak in een sloot gezien, net voor het viaduct Wâldpoarte bij Garyp.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse op de Stûkenwei en al snel ontdekte men dat het loos alarm was. Het autodak bleek een rioolbuis te zijn. Mogelijk dat deze extra zichtbaar werd door een iets lagere waterstand. De politie laat weten dat ze toch blij zijn met de melding: "Dit is beter dan er een dag later achterkomen dat er daadwerkelijk een auto in de sloot ligt."

In juni van dit jaar vond een dergelijke situatie plaats op de Centrale As bij Sumar. Na een eenzijdig ongeval lag een man uit Feanwâlden zo'n 15 uur in het hoge gras van de middenberm van de Centrale As. Niemand had hem opgemerkt.