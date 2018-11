3 weken cel voor kopstoot in de Jumbo

Publicatie: wo 14 november 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (42) die een medewerker van de Jumbo een kopstoot verkocht, moet daarvoor drie weken zitten. De Drachtster probeerde op 11 april na sluitingstijd nog de winkel binnen te komen. Dat slaagde, ondanks dat het latere slachtoffer probeerde hem bij de toegangsdeur tegen te houden. De Drachtster had tegen de Jumbo-medewerker gezegd dat hij ‘de boom’ in kon. Met een traytje bier onder de arm kwamen hij de man van de Jumbo weer tegen bij de servicebalie.

Kopstoot

Toen de Jumbo-medewerker de ander op zijn gedrag aansprak, deelde de Drachtster een kopstoot uit. Het hele incident was vastgelegd op camerabeelden. Die beelden had officier van justitie Charlotte Cromwell gezien. Zij geloofde dan ook niet dat de Drachtster, zoals hij zelf beweerde, agressief was benaderd door de winkelmedewerker. Op de beelden was volgens de officier duidelijk te zien dat de Jumbo-man de verdachte op afstand moest houden.

Mishandeling in uitgaansleven

De Drachtster gaf wel toe dat hij aangeschoten was geweest, maar hij zei ook dat hij niet na sluitingstijd bij de winkel naar binnen geglipt. ‘Het was ongeveer tien voor 9’, zei de man. Ook dat geloofde Cromwell niet. Het meisje dat achter de servicebalie stond, had bevestigd dat de winkel al dicht was. De Drachtster liep in een proeftijd: op 30 september 2016 was hij veroordeeld voor een mishandeling in het uitgaansleven. Hij kreeg toen een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Behandeling voor alcoholprobleem

De officier vond dat de Drachtster die maand alsnog uit moest zitten. Voor de mishandeling in de Jumbo zou hij nog eens drie weken moeten zitten. Dat zou rampzalig zijn, meldde de verdachte. Hij moet zijn vriendin onderhouden en hij zou zijn woning kwijtraken als hij langere tijd naar de gevangenis moet. De rechter deed het iets anders: voor de kopstoot in de Jumbo legde zij een voorwaardelijke celstraf van drie weken op. De Drachtster komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zich laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Van de maand voorwaardelijk moet hij drie weken uitzitten. De andere week blijft nog een jaar staan. De man zei dat hij het zo wel goed vond.