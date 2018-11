Dockinga College moet tien medewerkers ontslaan

Publicatie: wo 14 november 2018 14.10 uur

DOKKUM - Het Dockinga College in Dokkum en Ferwert wil begin volgend jaar tien medewerkers ontslaan. De school laat weten dat er sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. In de laatste tien jaar heeft de school veel minder leerlingen en daarmee zou het Dockinga College in 2019 uitkomen op een verlies van 1 miljoen euro. Er moeten volgens de school dus personeelsleden ontslagen worden.

Het aantal leerlingen is de afgelopen tien jaar teruggelopen van 2500 tot 1750. De school houdt er rekening mee dat het aantal leerlingen nog verder zal dalen tot zo'n 1550. Naast de krimp heeft het Dockinga College ook 'marktaandeel' verloren. Zo kozen ouders voor bijvoorbeeld het Piter Jelles Dalton of scholen in Damwâld of Leeuwarden.