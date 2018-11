Motorclub Dirty to Be wint beroep tegen gemeente

Publicatie: wo 14 november 2018 10.55 uur

DRACHTEN - Motorclub Dirty to be heeft het hoger beroep tegen de gemeente Smallingerland gewonnen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag deed woensdag uitspraak. De gemeente had de dwangsom (van 10.000 euro) niet in deze vorm mogen opleggen (en innen).

De aanleiding van het geschil ontstond nadat het college van B&W de motorclub een dwangsom oplegde. Het college vond dat de motorclub hun gebouw aan de Gaffel in Drachten op een wijze gebruikte dat in strijd was met het bestemmingsplan. Zo werd het gebouw gebruikt als clubhuis met een bar en stamtafel. Daarnaast vond er een vergadering plaats waarbij ook niet-leden van de motorclub aanwezig waren. Zo liepen er mensen rond met kleding met daarop de tekst 'MC Blackguards'. Er werd vervolgens door de gemeente een dwangsom opgelegd en deze werd ingevorderd.

De Raad van State oordeelde woensdag anders. Uit de uitspraak blijkt dat de voorzieningen als een bar en stamtafel niet direct verboden zijn in het bestemmingsplan. Enige voorwaarde is dat de voorzieningen ondergeschikt zijn aan een activiteit die wel is toegestaan. Bij de motorclub betreft dat het sleutelen aan motoren. Dat het gemeentebestuur de motorclub opdroeg de bar en de stamtafel helemaal te verwijderen, gaat volgens de Raad van State te ver.

Verder heeft de gemeente de dwangsom willen invorderen, omdat bij een vergadering ook niet-leden van de motorclub aanwezig zouden zijn geweest. Tijdens een controle waren er mensen aanwezig die mogelijk een relatie hadden met een andere motorclub dan Dirty to Be. Bij die controle zijn de gemeente en de politie echter niet op het terrein geweest en hebben zij met niemand gesproken. Daarom heeft de gemeente bij de Raad van State niet aannemelijk gemaakt dat de motorclub handelde in strijd met de last die bij de dwangsom hoort door niet-leden toe te laten.

De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt het besluit van de gemeente op het bezwaar van de motorclub en de invordering van de dwangsom. Dat betekent dat de gemeente het geld niet mag incasseren en dat het opnieuw op het bezwaar van de motorclub moet beslissen. Daarbij moet de gemeente de uitspraak van woensdag meenemen.