Krimp: Dockinga College moet reorganiseren

Publicatie: di 13 november 2018 16.44 uur

DOKKUM - Het Dockinga College, met vestigingen in Dokkum en Ferwert, ondervindt ernstige gevolgen van krimp en de daarmee samenhangende daling van het leerlingenaantal. Hierdoor is een ingreep in het personeelsbestand onvermijdelijk. Zo laat de school weten. De bonden zijn uitgenodigd om het gesprek daarover aan te gaan.

Bestuur en schoolleiding zijn momenteel bezig met het opstellen van een plan om het onderwijs en de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld, voor de toekomst te borgen. Leerlingen en ouders kunnen er op rekenen dat de kwaliteit van het onderwijs en de doorstroommogelijkheden niet veranderen. De wijze waarop lesrooster, lessen etc. georganiseerd zijn, mogelijk wel.

Het Dockinga College is een christelijke brede scholengemeenschap. Het onderwijspalet omvat opleidingen in de beroepsgerichte leerwegen tot en met gymnasium. In de loop van ruim een decennium liep het leerlingenaantal terug van ruim 2500 tot ongeveer 1730. De maatregelen die in het verleden reeds genomen zijn, waren helaas niet afdoende om deze reorganisatie te voorkomen.