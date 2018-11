Forse gaslekkage aan Teunissenwei DamwÃ¢ld

Forse gaslekkage aan Teunissenwei Damwâld

Publicatie: di 13 november 2018 16.00 uur

DAMWâLD - Aan de Teunissenwei in Damwâld is dinsdagmiddag rond 13:50 uur een fors gaslek ontstaan. Men was bij een gasverdeelstation bezig met graafwerkzaamheden en zouden oude leidingen weghalen. Zonder dat het was aangegeven, bleek er een nieuwe leiding boven de oude leiding te liggen. Deze werd met de kraan geraakt en barstte open.

De leiding waar drie bar aan druk op stond, spoot het gas de lucht in. Hierop werd de brandweer van Damwâld gealarmeerd, evenals Stedin. Beide waren vrij snel ter plaatse en konden erger voorkomen.

De brandweer heeft preventief de waterwinning aangelegd. Stedin heeft de afsluiter van de leiding dichtgedraaid, waarna gevaar voor de omgeving was geweken.

Stedin zal nog enkele uren bezig zijn met het dichten van de leiding. Omwonenden kunnen door de storing mogelijk geen gas gebruiken.

