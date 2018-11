Afvalverbranding in achtertuin slaat over naar heg

Publicatie: di 13 november 2018 15.28 uur

ANJUM - Aan de Burmaniastrjitte in Anjum is dinsdagmiddag rond 12:15 uur brand ontstaan, nadat een bewoner in de achtertuin ruigte aan het verbranden was. Door vermoedelijk de harde wind is het vuur overgeslagen naar een heg, die vlakbij een schuurtje stond. Daarop werd de brandweer van Anjum met spoed gealarmeerd.

De brandweerlieden kwamen snel ter plaatse en konden met twee stralen hogedruk de brand gauw onder controle krijgen. De schade lijkt mee te vallen.