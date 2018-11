Zorgpremie 2019 omhoog: wat ga jij betalen?

Publicatie: di 13 november 2018 10.25 uur

LEEUWARDEN - Alle zorgverzekeraars hebben hun premie voor 2019 inmiddels bekend gemaakt. En wat blijkt? De zorgverzekering wordt gemiddeld 6,40 euro per maand duurder. Voor een basisverzekering betaal je volgend jaar zo’n 118 euro op maandbasis. Dat blijkt uit een overzicht van Zorgwijzer.

De stijgende premie is voor veel mensen een reden om de huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en over te stappen naar een voordeliger alternatief.

Grote verschillen

Opvallend is het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering. Die bedraagt volgend jaar meer dan 300 euro aan premiegelden, ofwel ruim 25 euro per maand. De voorwaarden van de basisverzekeringen zijn weliswaar verschillend, maar uiteindelijk wordt hetzelfde vergoed uit het basispakket.

De prijsverschillen zijn dus groter dan ooit. Genoeg reden dus om de huidige zorgverzekering onder de loep te nemen.

Lees ook: hoe kun je het beste je zorgverzekering vergelijken?

Koen Kuijper van Zorgwijzer licht verder toe:

“Allereerst is het verstandig om je huidige zorgbehoeften te bepalen. Vraag jezelf af welke zorg je echt nodig hebt, bijvoorbeeld fysiotherapie of psychologische zorg. Vervolgens ga je na of deze zorg wordt gedekt door de basisverzekering of dat je een aanvullende polis nodig hebt. Met die informatie begin je met het vergelijken. Er zijn verschillende tools die je helpen bij het kiezen van en overstappen naar een goedkopere verzekering.”

‘Iedereen kan overstappen’

Kuijper maakt zich wel zorgen over de misvattingen die bestaan over het jaarlijkse overstapritueel: “Veel Nederlanders denken dat ze geen keuze hebben en dat ze niet zomaar kunnen overstappen. Maar dat is onjuist. Bijna iedereen in Nederland heeft de mogelijkheid om te wisselen van verzekeraar. Zelfs als je een ernstige (chronische) ziekte onder de leden hebt, kun je besparen op je zorguitgaven. Voor de basisverzekering geldt namelijk een acceptatieplicht. Een verzekeraar mag niemand weigeren op medische gronden.”

1,25 miljoen Nederlanders stappen over

Volgens een peiling van Zorgwijzer stappen ongeveer 7 op de 100 verzekerden over naar een andere zorgverzekering in 2019. Dat komt neer op 1,25 miljoen Nederlanders.

Normaal gesproken ligt het aantal overstappers rond de miljoen. In 2019 komen er echter een aantal collectieven te vervallen, waaronder het zorgcollectief van de FNV en Menzis. Ook in een aantal grote gemeenten stopt Menzis met het aanbieden van de gemeenteverzekering voor mensen met een smalle beurs.