Trijntje van der Vegt viert haar 100e verjaardag

Publicatie: ma 12 november 2018 14.15 uur

FEANWâLDEN - Trijntje van der Vegt vierde maandag haar 100e verjaardag in zorgcentrum Talma Hoeve. Ze kreeg in de ochtend bezoek van burgemeester Klaas Agricola. Hij bracht de felicitaties namens de gemeente Dantumadiel over.

Mevrouw Van der Vegt werd geboren in Sumar op de plek waar tegenwoordig het Groene Nest gevestigd is. Ze is een kleindochter van Knilles Wytzes, de voormalig wonderdokter uit Sumar. In het dorp is de doorgaande weg vernoemd naar deze wonderdokter.

Van der Vegt trouwde in 1942 met Roelof Riedstra die in 2002 kwam te overlijden. Ze kregen 4 dochters en 1 zoon en inmiddels zijn er 12 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen. Ze woonde tot voor kort nog zelfstandig in Burgum.

