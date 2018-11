Echtpaar Steenstra uit Drachten 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 12 november 2018 14.00 uur

DRACHTEN - Het echtpaar Steenstra-Grunstra uit Drachten viert maandag dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Fokke Steenstra werd op 12 maart 1926 geboren in Sumar en zijn vrouw Anna Grunstra is op 9 juni 1925 geboren in Noardburgum. De heer Steenstra heeft altijd in het boerenleven gezeten met melkvee en weidevee maar zijn grote liefhebberij was het Friese paard. Mevrouw Steenstra heeft voor hun huwelijk altijd gewerkt in de huishouding bij andere gezinnen. Haar grote hobby was schilderen, en er hangen fraaie werken aan de muur. Er verscheen bovendien een boek met al haar prachtige werken.

Na hun huwelijk in 1953 hebben ze 62 jaar een boerderij in Nijega gehad waar ze tot maart dit jaar hebben gewoond. Ze wonen sinds maart 2018 in 't Suderhiem in Drachten.

Wethouder Marjan Sijperda van de gemeente Smallingerland kwam maandagochtend het echtpaar feliciteren. Ze nam een kopie van de trouwakte mee. Het echtpaar op leeftijd verkeert nog in goede gezondheid en heeft nog veel humor. Ze hebben vier kinderen, drie dochters en een zoon. Er zijn 10 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen waarvan de laatste afgelopen zaterdag werd geboren toen de familie op hetzelfde moment een feest had in De Pleats in Burgum.

