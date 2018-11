Auto in de sloot in Gorredijk: Ã©Ã©n gewonde

Auto in de sloot in Gorredijk: één gewonde

Publicatie: ma 12 november 2018 13.46 uur

GORREDIJK - Een automobilist is maandag net voor 13.00 uur door onbekende oorzaak van de weg geraakt langs de Badweg in Gorredijk. Meerdere hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (dat per auto kwam) en de brandweer, kwamen met spoed ter plaatse.

De bestuurster zat bekneld in haar voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Over de verwondingen is op dit moment nog niks bekend.

De weg was ten tijde van de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het overige verkeer.

