Wergeaster geeft overlastgevende buurman klappen

Publicatie: ma 12 november 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Willem Sikkema kon zich heel goed voorstellen dat een 51-jarige inwoner van Wergea zich ergerde aan een overlastgevende buurman. Sikkema had er ook begrip voor dat de Wergeaster boos was vanwege de voortdurende overlast. Maar dat de man was overgegaan tot het gebruiken van geweld, daar kon de rechter niet zijn goedkeuring over uitspreken. ‘Geweld is nooit een oplossing’, zei Sikkema.

Vuurwerk in het kippenhok

De verdachte had op 25 juni een vriend van de buurman een paar klappen gegeven. Het slachtoffer zat in de auto bij de buurman die verantwoordelijk was voor de overlast waar de Wergeaster -en de buren met hem- zich al tijden aan stoorden. De druppel die de emmer deed overlopen was het gooien van vuurwerk, een paar dagen daarvoor, in het kippenhok van de verdachte. De kippen waren volgens advocaat Johan Nijenhuis van schrik over de afrastering gevlogen, terwijl ze niet eens in staat waren om te vliegen.

‘Buurtterreur’

De veroorzaker maakte zich volgens Nijenhuis regelmatig schuldig aan wat hij ‘buurtterreur’ noemde. In de tuin van de boosdoener zouden regelmatig vuurtjes gestookt worden -’Grote vuren in stalen drums’, aldus Nijenhuis. Ook zouden de buren last hebben van luid geschreeuw, muziek en ‘gevloek midden in de nacht’. Een paar dagen na het incident met het kippenhok was de verdachte verhaal gaan halen.

Paar dreunen uitgedeeld

Over hoe dat in zijn werk was gegaan, liepen de lezingen uiteen. Volgens de Wergeaster zaten de buurman en diens vriend -het latere slachtoffer- in de auto toen hij ze aansprak. Door het open raam zou de verdachte het slachtoffer hebben vastgepakt. Toen de ander hem wilde slaan, deelde de Wergeaster een klap uit. Volgens het slachtoffer en de buurman had de verdachte de autoportier opengetrokken en had hij een paar dreunen uitgedeeld.

Geen smartengeld

Daarbij sneuvelde het scherm van de telefoon van het slachtoffer, doordat het toestel op de grond viel. Net als officier van justitie Marco van den Broek ging de rechter uit van de versie van de inzittenden van de auto. De officier eiste een werkstraf van 60 uur. De rechter hield, meer dan de officier, rekening met de omstandigheden en alles wat zich voor het incident had afgespeeld. Sikkema veroordeelde de Wergeaster tot een boete van 750 euro. De man moet de reparatie van het kapotte scherm van de telefoon betalen. Dat gaat hem 279 euro kosten. Het slachtoffer had ook 200 euro smartengeld gevorderd. Daar ging de rechter niet in mee, hij vond de vordering te ingewikkeld.