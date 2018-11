Auto botst op boom, bestuurder gevlucht

Publicatie: zo 11 november 2018 01.51 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de Scheiding in Drachtstercompagnie is zaterdagavond een automobilist frontaal tegen een boom gereden. De hulpdiensten werden om 23.25 uur gealarmeerd voor het ongeval.

Bij aankomst van de politie was de bestuurder niet meer bij de auto aanwezig. De politie heeft met een hond in de omgeving nog gezocht. Of de persoon is aangetroffen is onbekend. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd de Scheiding afgesloten voor het verkeer. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen.

