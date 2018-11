Sint Maartenoptocht in Kollum

Publicatie: za 10 november 2018 19.20 uur

KOLLUM - Een grote groep kinderen had zich ondanks de regen, samen met hun ouders verzamelt bij Meckama State om mee te lopen in de lampionnenoptocht. Vanaf daar liepen ze in een optocht, met voorop een draaiorgel.

De lampionnenoptocht ging via de Tjerk-Hiddesstraat, Kerkstraat over de Voorstraat naar het parkeer terrein bij slagerij Notenbomer waar alle kinderen een zak snoep kregen. Veel kinderen gingen daarna met hun lampionnen langs de deuren om meer lekkers te verzamelen.

FOTONIEUWS