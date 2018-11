Al 100.000 euro opgehaald voor blokkeerfriezen

Publicatie: za 10 november 2018 16.10 uur

LEEUWARDEN - Via een landelijke doneeractie is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald voor de 'blokkeerfriezen'. De 34 mannen en vrouwen die vrijdag werden veroordeeld voor hun rol bij de wegblokkade op de A7 hebben ze actie zelf opgezet. Het geld is bestemd voor het advocatenkantoor Anker & Anker advocaten dat hen bijstaat. Er kan dan een hoger beroep worden voorbereid.

De online campagne is gestart door Robin van Prattenburg uit Flevoland. Hij was vorig jaar ook de man achter een actie waarbij 43.000 euro werd opgehaald. Dat geld is inmiddels allemaal gebruikt voor de inzet van advocaten. De nieuwe doneer-actie is mede ook ondertekend door Jenny Douwes en de andere 'blokkeerfriezen'. Inmiddels hebben meer dan 4000 mensen een donatie gedaan waarbij het gemiddelde bedrag zo'n 20 euro per persoon is.

De wegblokkeerders kregen werkstraffen die variërend van 80 tot 200 uur. werkstraf. Jenny Douwes, die wordt gezien als aanstichtster, kreeg de maximale taakstraf van 240 uur en één maand voorwaardelijk celstraf voor opruiing.