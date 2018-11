Autobedrijf Verhulst, het adres voor uw auto

Publicatie: za 10 november 2018 11.54 uur

BURGUM - Aan de Oppedijk van Veenweg 14a in Burgum zit nog steeds de Ford-garage, nu doorgegaan onder de naam Autobedrijf Verhulst. Eigenaar is Matthijs Verhulst: "We zijn gespecialiseerd in Ford, maar ook voor andere automerken kunt u ook prima bij ons terecht." Reparaties, onderhoudsbeurten en APK-keuringen zijn hier in goede handen. "Service vinden wij belangrijk."

De tijd is weer nabij dat klanten zomerbanden wisselen voor de winterbanden die zijn opgeslagen bij Autobedrijf Verhulst. Campers kunnen hier ook op de brug. "We zijn een van de weinige garages die geschikt is voor het APK keuren en onderhoud van campers."

Autobedrijf Verhulst

Oppedijk van Veenweg 14a

Burgum

0511-469569

Link: www.auto-verhulst.nl

